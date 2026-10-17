Mentre proseguono gli impegni della prima squadra, che alle 15:00 affronterà il Como, domani sarà una giornata intensa anche per il settore giovanile viola. Sono infatti ben quattro le formazioni viola che scenderanno in campo: tre giocheranno al Viola Park, mentre l’Under 17 sarà impegnata in trasferta:

Si comincia alle 10:30, quando gli Under 15 affronteranno l’Avellino al Viola Park.

Alle 12:30 sarà invece il turno degli Under 16, anche loro impegnati contro i pari età irpini.

Nel pomeriggio, alle 14:30, toccherà agli Under 18, che al Viola Park sfideranno il Napoli.

A chiudere il programma sarà l’Under 17, attesa alle 15:00 dal derby in trasferta contro l’Empoli.

Tutti e quattro gli incontri saranno seguiti LIVE su Violanews.com, con aggiornamenti in diretta per non perdere nemmeno un momento delle partite dei giovani viola.