Domani dobbiamo stare attenti sotto l'aspetto dell'intensità. Sotto l'aspetto caratteriale mi aspetto un'altra Fiorentina
VIDEO - Vanoli: "Gioventù? Non deve essere un alibi. Dobbiamo capire i momenti"
Alberto Malusci, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina con un occhio alla gara contro il Como:
Il Como è forte, abbiamo partite difficili da affrontare. Domani dobbiamo stare attenti sotto l'aspetto dell'intensità. Sotto l'aspetto caratteriale mi aspetto un'altra Fiorentina.
Le scelte
Vorrei vedere ognuno nel suolo ruolo. Viery a sinistra è una forzatura dal punto di vista fisico. Non si deve cambiare molto. Oulai-Fagioli? Secondo me possono giocare insieme, ma devono lavorare e il mister deve essere bravo a farli coesistere. Oulai è un giocatore giovanissimo con caratteristiche importanti. Nella speranza che il lavoro non sia a lungo tempo, ma possa avvenire a breve.
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