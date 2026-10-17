Le parole di Fabregas in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Como
VIDEO - Vanoli: "Gioventù? Non deve essere un alibi. Dobbiamo capire i momenti"
Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida contro la Fiorentina, in programma domani all'Artemio Franchi:
Mi aspetto una bellissima partita contro una squadra storica come la Fiorentina e in un grandissimo stadio come quello di Firenze. Vanoli è un bravo allenatore e la squadra è forte, hanno fatto una bella squadra e migliorano di partita in partita. Quella a Firenze è sempre una partita dura e interessante da preparare.
Champions League
Stiamo bene pur consapevoli che questa è una stagione nuova per tutti. Siamo all'interno di un periodo di adattamento che avevamo chiarissimo in mente fin dall'inizio della stagione. Piano piano prenderemo le misure, l'importante non è come si inizia ma come si finisce.
Kean e Diao
Per Moise manca ancora un 'pezzettino': magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio. Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare: dicono 2-3 settimane, dopo la sosta… Io spero di recuperarlo per l'Inter (domenica 8 novembre, ndr), altrimenti andremo a dopo la sosta.
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