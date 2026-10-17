Franco Mastantuono sta conquistando Firenze anche fuori dal campo, grazie alla gentilezza, all’umiltà e a una maturità che ha colpito l’ambiente viola. A rafforzare il legame con la città contribuisce anche la scelta di abitare, per questa stagione, nella casa che fu di Gabriel Batistuta, uno dei simboli più amati dalla tifoseria.

Un gesto racconta il suo atteggiamento: quando arriva allo stadio, saluta con una stretta di mano ogni addetto che incontra lungo il percorso dal pullman allo spogliatoio. Un’abitudine con cui si è fatto apprezzare, anche se la sua esperienza alla Fiorentina dovesse durare soltanto un anno.

Mastantuono preferisce però evitare i paragoni con Nico Paz, mantenendo al centro le ragioni della propria scelta: «Il suo è un bell'esempio, ma io sono venuto qui per il progetto viola e per misurami con la A», aveva dichiarato al suo arrivo. Una convinzione rimasta immutata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.