Fiorentina-Como sarà anche la sfida tra Franco Mastantuono e Nico Paz, principali candidati a raccogliere la maglia numero dieci dell’Argentina dopo l’addio di Lionel Messi. Il trequartista del Como, classe 2004 e più grande di tre anni, parte avanti grazie a tre gol nelle ultime tre presenze in nazionale. Nella partita d’addio di Messi al Monumental, il 6 ottobre, ha segnato proprio su assist di Leo. Anche Dibu Martinez lo considera favorito: «Ci sono diversi ragazzi che meriterebbero quel numero, ma il favorito è Nico». Mastantuono, però, detiene il record di più giovane calciatore ad aver indossato la dieci della Selección, stabilito nel settembre 2025 in assenza di Messi.

I due condividono il talento, le grandi aspettative e il passaggio al Real Madrid: Paz ha lasciato il club spagnolo, mentre Mastantuono è alla Fiorentina in prestito. Entrambi sono cresciuti calcisticamente lontano dall’Argentina: Nico è nato a Tenerife, Franco si è trasferito in Europa ancora minorenne, nel giugno 2025, per 45 milioni di euro. Il confronto del Franchi attirerà quindi l’attenzione anche dei tifosi argentini, che domenica potranno seguire la partita dalle 10 del mattino.

Entrambi cercano un riscatto dopo un avvio meno brillante delle attese: Mastantuono deve ancora adattarsi pienamente al calcio italiano, mentre Paz è stato finora meno trascinante per il Como. Il viola arriva inoltre dalla frattura alla mano rimediata in un contrasto a Genova. Restano comunque centrali nelle rispettive squadre, come dimostrano le conclusioni tentate in queste prime giornate: 25 per Mastantuono e 31 per Paz. Compagni nell’ultimo ritiro dell’Argentina, al Franchi saranno avversari per la prima volta. Lo scrive il Corriere dello Sport.