"Firenze, che sogno. Corvino anticipò la concorrenza di tante squadre, tra cui la Juventus"
VIDEO - Juventus-Lazio: le migliori quote
Stefan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e Firenze:
«Firenze, che sogno. Corvino anticipò la concorrenza di tante squadre, tra cui la Juventus. I bianconeri mi contattarono e io dissi "no grazie". Successe pure un paio d'anni dopo, non lo avrei mai fatto ai fiorentini. Prima, invece, mi aveva cercato anche l'Inter. Approcciarono con la mia famiglia in un parcheggio dopo un torneo giovanile concluso da miglior giocatore. Non se ne fece nulla, ci siamo ritrovati dieci anni dopo...».
E vero che Corvino ha riprovato a portarla in Italia negli anni?
«Sì, e quest'estate ci stava pure riuscendo. Eravamo abbastanza avanti con il Lecce, a me sarebbe piaciuto tornare in Serie A. Per di più in una piazza del genere. Però poi Pantaleo è andato via e non se ne è fatto nulla, peccato: ero stato anche allo stadio e a vedere le strutture del club».
Avrebbe chiuso un cerchio, a quasi vent'anni dal suo arrivo. Un flash su Firenze?
«Ricordo i discorsi con Prandelli, un papà calcistico. Mi diceva che sarebbe arrivato il mio momento. Abbiamo passato notti speciali insieme: i gol in Champions, il Liverpool. Anche con Sinisa il rapporto era speciale: mi chiamava quando ero infortunato, dicendomi che sarei tornato più forte di prima. Wow, quanti ricordi, non mi fate commuovere...».
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Tuttosport su Mandas: "Paratici non convinto di De Gea, l'aveva bloccato"
Rassegna stampa
Gazzetta rivela: "L'abitudine di Mastantuono che tanto piace alla Fiorentina"
Rassegna stampa
Nazione: "Forfait Ranieri, pronto Pongracic. E in mezzo al campo c'è un dubbio"
Rassegna stampa
CorSport: "Mastantuono si deve adattare, Nico Paz non trascina. Si accende la sfida"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti