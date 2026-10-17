La Fiorentina si prepara a cambiare difesa contro il Como soprattutto per necessità: Luca Ranieri è verso il forfait per un problema a un nervo del piede, conseguenza di un pestone rimediato a Marassi. La sua titolarità era già in discussione dopo la prestazione di Genova, ma ora sono le condizioni fisiche a complicarne il recupero. Pongracic è favorito per affiancare Dragusin, con Jimenez a destra e Valdepenas avanti su Viery sulla sinistra.

Per il croato sarebbe la prima partita da titolare in campionato con Vanoli, che finora gli ha concesso appena sei minuti in Serie A e novanta in Coppa Italia. Il suo inserimento è stato rallentato dalla condizione: dopo il Mondiale è tornato ad allenarsi al Viola Park soltanto a inizio agosto, saltando la preparazione, mentre il recente rientro dalla Nazionale ha ulteriormente limitato il lavoro con il tecnico. Questa settimana ha aggiunto sedute supplementari al programma della squadra: Vanoli ne ha elogiato il sacrificio e la leadership, preziosa per un gruppo in cerca di certezze. Dopo De Gea, è il giocatore più anziano della rosa.

Il resto della formazione dovrebbe disporsi con il 4-3-3. A centrocampo, accanto a Ndour e Fagioli, Brescianini conserva un vantaggio su Oulai per il ruolo di mezzala sinistra: il primo è stato elogiato da Vanoli, mentre l’ivoriano arriva dalla prova poco convincente di Marassi. In attacco le indicazioni sono più definite, con Mastantuono e Njie sulle fasce a sostegno di Pellegrino, nettamente favorito su Beto. Lo scrive la Nazione.