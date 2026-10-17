Prima della conferma di David De Gea, la Fiorentina aveva valutato anche la pista Christos Mandas per la propria porta. Il club viola si era mosso a metà giugno, in un momento in cui la permanenza dello spagnolo a Firenze non sembrava ancora scontata.

Il classe 2001 aveva attirato anche l’attenzione della Juventus, dopo aver rinunciato alla possibilità di restare al Bournemouth. Tiago Pinto avrebbe voluto riscattarlo, ma gli inglesi non gli garantivano un posto da titolare. Una prospettiva che aveva spinto il portiere a prendere in considerazione altre destinazioni.

Per la Fiorentina, però, il discorso si è interrotto con la scelta di proseguire con De Gea: lo spagnolo è rimasto in riva all’Arno e Fabio Paratici ha lasciato cadere l’interesse per Mandas. Un incastro di mercato favorevole a Lotito e Fabiani, che oggi possono contare sul secondo portiere meno battuto del campionato. Lo riporta Tuttosport.