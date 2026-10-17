Il commento della giornalista Fabiana Della Valle sulla sfida tra Fiorentina e Como
VIDEO - Vanoli: "Gioventù? Non deve essere un alibi. Dobbiamo capire i momenti"
Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuta al Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida tra Fiorentina e Como:
Como? Ha scoperto la nuova realtà del doppio impegno. Il Como ha lavorato sul mercato per avere una rosa lunga, ma sta pagando gli infortuni. Adesso viene considerata una big, una battuta di arresto fa clamore. C'era un Como prima e dopo la Champions: la media punti è diminuita.
Kean
Kean non si è mai visto, ha giocato pochissimo e non ha mai segnato. Non è stato il valore aggiunto che ci si aspettava. Ufficialmente non è stato detto che si tratta dello stesso problema di Firenze. È un problema su cui farà sempre i conti.
Fiorentina
In città non vogliono sentire parlare di transizione, ma è ciò che la società ha fatto capire. Vedendo gli acquisti pensavo che la Fiorentina potesse giocare per un posto in Europa. Il cambio di allenatore rallenta tutto, ci si dovrà adattare a un'altra stagione in cui si proverà a costruire le basi per il futuro. Bisogna dare un'identità alla squadra. Le ultime scelte di Fagioli non mi hanno convinto, non deve stravolgere le cose.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
Fiorentina-Como, probabili formazioni: è l'ora di Pongracic? Oulai e Valdepenas spingono
Altre di Serie A
Fabregas: "La Fiorentina migliora di partita in partita. Cosa manca a Kean"
Esclusive
Fiorentina, essere schierati non basta: cosa c’è dietro l’allarme di Vanoli
Radio e tv
Malusci: "Viery a sinistra una forzatura. Mi aspetto un'altra Fiorentina"
Live partite
Primavera, Albinoleffe-Fiorentina: Jallow+Corduneanu, ecco la prima vittoria
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti