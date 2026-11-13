La passione per la Fiorentina non conosce confini e coinvolge anche alcuni dei volti più conosciuti dello spettacolo toscano. Tra questi c’è Leonardo Pieraccioni, attore e regista fiorentino, che nel corso di un’intervista a Sky Sport Insider ha svelato alcuni retroscena della chat WhatsApp in cui discute delle vicende viola insieme ad amici e personaggi noti. Un gruppo nel quale non mancano opinioni sulla squadra e suggerimenti per provare a risollevare il momento della Fiorentina. A prendere spesso la parola è soprattutto Marco Masini, che ha una richiesta ben precisa.

Masini vuole Pedro Gonçalves in campo, Monti invita alla pazienza

“L’ultimo messaggio è di Marco Masini: mi dice di dire che Pedro Gonçalves deve giocare. Fatto. Poi Gianfranco Monti aggiunge: è una squadra giovane con talento, ci vuole tempo. Un altro messaggio di Masini: l’allenatore deve essere bravo e veloce per risalire in classifica. Vabbè, questa è una bischerata, potevo dirla anche io”.

Pieraccioni ha poi raccontato anche il coinvolgimento di un altro grande tifoso viola, Carlo Conti, che sembra partecipare alle discussioni con uno stile decisamente personale: “Mette solo faccine che ridono”

Pieraccioni sceglie Spalletti e Totti: “Come Bud Spencer e Terence Hill”

Nel corso dell’intervista non è mancata una domanda sul mondo del calcio e sui personaggi che Pieraccioni vorrebbe coinvolgere nel cinema. Alla richiesta di indicare un calciatore da “rubare” al pallone per portarlo sul set, la risposta è stata tutt’altro che convenzionale: “Perché uno solo? Mi prendo la coppia Spalletti-Totti, come Bud Spencer e Terence Hill. Li prendo al posto di Ceccherini, che sono anche più bellini da vedere”.