“È il mio capitano: non sarà mai un problema”. Poche parole, ma sufficienti per chiarire la posizione di Paolo Vanoli sul futuro di David De Gea con la Fiorentina. Il tecnico viola ha voluto ribadire pubblicamente la propria fiducia nel portiere spagnolo, anche dopo una prestazione complicata contro la Juventus, nella quale è arrivato un errore in occasione del secondo gol bianconero.

Una presa di posizione netta, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dall’ex Manchester United in questa prima parte di stagione. La Fiorentina ha infatti incassato 25 gol in 11 giornate di campionato, un dato che colloca la difesa viola tra le peggiori della Serie A, con soltanto il Sassuolo ad aver fatto peggio.

Numeri in flessione ma la fiducia resta

Le responsabilità, non possono essere attribuite esclusivamente al numero uno spagnolo. Le difficoltà della fase difensiva riguardano l’intero reparto, tra disattenzioni dei centrali, coperture insufficienti sulle corsie esterne e problemi di equilibrio a centrocampo. Questo non cancella, tuttavia, alcuni errori individuali del portiere.

A fotografare il momento complicato di De Gea ci sono anche le statistiche: nella graduatoria dei gol evitati, l’estremo difensore viola occupa il 31° e ultimo posto in Serie A, con un saldo negativo di -3,32. Un rendimento distante da quello mostrato nella passata stagione, quando sotto la gestione di Raffaele Palladino era stato uno dei principali protagonisti della squadra.

C’è poi la questione contrattuale ed economica. Durante la scorsa estate la Fiorentina avrebbe preso in considerazione anche la possibilità di una cessione dello spagnolo, soprattutto per alleggerire il monte ingaggi. De Gea percepisce infatti 3 milioni di euro netti a stagione, lo stipendio più alto dell’intera rosa. Non essendo però arrivate offerte considerate soddisfacenti, la società ha scelto di proseguire insieme al portiere.

La linea per il mercato invernale sarebbe già tracciata: a gennaio non è previsto l’acquisto di un nuovo portiere. La Fiorentina continuerà dunque ad affidarsi a De Gea fino al termine della stagione. Soltanto in estate, con maggiore calma, società e giocatore si confronteranno per valutare il futuro e capire se proseguire ancora insieme. Per il momento, la posizione di Vanoli non lascia spazio a interpretazioni: De Gea resta il capitano e il titolare della Fiorentina. Lo scrive Repubblica.