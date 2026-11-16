Nessuna rivoluzione, questa volta. La Fiorentina si avvicina al mercato di gennaio con una lista di priorità ben definita: un mediano, un terzino sinistro e, se ci saranno le condizioni, un difensore centrale. Fabio Paratici e il suo gruppo di lavoro hanno iniziato a muoversi per completare una rosa costruita in estate e sulla quale il club intende puntare anche nei prossimi anni. Il reparto che necessita dell’intervento più urgente è il centrocampo. Il passaggio al 4-2-3-1 ha evidenziato la mancanza di un giocatore con caratteristiche di rottura, fisicità ed esperienza internazionale. Un profilo diverso dagli attuali interpreti della mediana, capace di garantire equilibrio oltre alla qualità in impostazione.

Alla ricerca di esperienza

Il nome in cima alla lista è quello di Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese, oggi al Marsiglia, conosce bene Paratici dai tempi del Tottenham e rappresenterebbe un innesto di spessore per la mediana viola. Abituato a giocare in un centrocampo a due, garantisce presenza fisica, esperienza e affidabilità in entrambe le fasi. La concorrenza non manca, con la Juventus che avrebbe manifestato interesse, ma il dirigente viola starebbe lavorando per gettare le basi di un possibile trasferimento a Firenze. Resta sullo sfondo Lucas Torreira, un ritorno che sarebbe accolto con favore anche dalla piazza. L’uruguaiano conosce già l’ambiente e ha lasciato un ottimo ricordo nella stagione 2021-22, ma le sue caratteristiche presentano alcune sovrapposizioni con quelle di Oulai e Fagioli. Una valutazione che avrebbe raffreddato una pista inizialmente considerata percorribile. Più defilata, invece, l’ipotesi Noriega del Gremio: costi e tempi di adattamento al calcio italiano rappresenterebbero ostacoli importanti per un’operazione a gennaio.

Il secondo intervento riguarda la fascia sinistra. Gli esperimenti con Viery, Valdepenas e Joao Mario non hanno ancora individuato un padrone definitivo per quella zona di campo. La Fiorentina cerca quindi un giocatore già pronto, possibilmente con esperienza in Serie A. Nel 2027 è atteso anche il rientro di Parisi, ma resta da valutare quale sarà la sua condizione dopo il lungo stop.

Non è escluso un intervento al centro della difesa. Thiago Gabriel del Lecce rappresenta un profilo particolarmente apprezzato, ma la valutazione economica complica l’operazione. Più percorribile potrebbe essere la pista Neumann del Birmingham. Con quattro centrali attualmente in rosa, un eventuale innesto sarebbe soprattutto un investimento in prospettiva. Sul fronte delle uscite, resta da definire il futuro di Dodô, ancora tra i possibili partenti, mentre Brescianini potrebbe diventare una pedina utile anche in eventuali trattative. Situazione diversa per Sottil, ormai ai margini del progetto.

La strategia di Paratici passerà anche dalla gestione delle operazioni in uscita, seguendo la linea già adottata in estate. Tra riscatti, cessioni e plusvalenze la Fiorentina potrebbe incassare quasi 80 milioni di euro a partire da giugno 2027. Una disponibilità economica che consentirebbe al club di affrontare le prossime sessioni con margini di manovra importanti, senza dover necessariamente ripartire da zero.