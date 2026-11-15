Sulle pagine di Tuttosport, nella sezione dedicata al Torino, spazio all’intervista all’uomo del momento in casa Fiorentina: Alieu Njie. L’esterno svedese, classe 2005, ha ripercorso a Sportblandet alcuni passaggi della sua esperienza in granata, soffermandosi in particolare sul rapporto con gli allenatori incontrati durante la sua crescita.

Dopo essersi messo in evidenza in Primavera con Scurto, Njie aveva trovato spazio in prima squadra grazie a Paolo Vanoli, che nel 2024 gli aveva concesso il debutto in Serie A. Il successivo percorso al Torino, però, non è stato altrettanto semplice. Con l’arrivo di Marco Baroni, il giovane svedese ha faticato a trovare spazio e il rapporto con il tecnico non è mai decollato.

Oggi, con la maglia della Fiorentina, Njie sta vivendo una fase completamente diversa. La fiducia ricevuta da Vanoli sta dando i suoi frutti: nelle ultime tre giornate di Serie A ha messo insieme tre gol e due assist, diventando uno dei protagonisti del momento viola. Un rendimento che rischia di trasformarlo in un rimpianto per il Torino e per Cairo.

L’attacco a Baroni

Dal ritiro della nazionale svedese, Njie è tornato proprio sul rapporto con il suo ex allenatore. Le parole nei confronti di Baroni sono state particolarmente dure:

“L’anno scorso c’era un allenatore che non credeva in me, voleva far giocare solo i calciatori più esperti. Non so come dirlo in maniera gentile, ma non credo fosse un buon allenatore e quando è stato esonerato sono stato davvero felice”.

Un giudizio netto, che racconta le difficoltà vissute dall’esterno durante la sua ultima esperienza in granata. Di tutt’altro tenore, invece, il ricordo di Roberto D’Aversa, con cui il giocatore ha ritrovato fiducia e continuità:

“D’Aversa invece mi ha fatto ritrovare la fiducia di cui avevo bisogno. Lo devo anche a lui se adesso sono qui con la nazionale maggiore”.

Adesso lo svedese si gode la crescita in viola e il primo grande momento della sua carriera: il Torino, intanto, osserva un talento che potrebbe diventare uno dei rimpianti della gestione Cairo.