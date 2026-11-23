Sei mesi senza riuscire a mantenere la porta inviolata in campionato. L'ultima volta risale al 17 maggio, quando la Fiorentina superò 2-0 la Juventus a Torino. Da allora, nelle successive 12 partite di Serie A, i viola hanno sempre subito almeno una rete, incassandone complessivamente 26, per una media superiore ai due gol a gara.

È soprattutto da questi numeri che riparte il lavoro di Paolo Vanoli, impegnato durante la sosta a correggere le fragilità difensive della squadra. Il primo banco di prova sarà la trasferta di questa sera contro il Monza, che può contare su Gustavo Varela, vice capocannoniere della Serie A con nove reti, più del bottino individuale di Pellegrino e Mastantuono, fermi a quattro ciascuno.

"Bisogna stare con le antenne dritte - ha raccomandato Vanoli -. Sappiamo l'importanza e la difficoltà di questa sfida ma ora più che mai bisogna portare a casa i punti".

Quello contro il Monza sarà il primo di una serie di scontri diretti che accompagneranno la Fiorentina fino a metà dicembre. Al fianco dei viola ci saranno circa mille tifosi.

Le buone notizie arrivano dall'infermeria. Vanoli ritrova Ranieri, assente da alcune settimane, e soprattutto Atta, reduce da due mesi di stop per un problema ai muscoli dell'addome. Il centrocampista francese, acquisto più costoso dell'estate con un investimento superiore ai 26 milioni più bonus, partirà dalla panchina. Sul fronte formazione, il tecnico dovrebbe confermare gran parte dell'undici visto nell'ultima uscita. I dubbi principali riguardano il centrocampo e la fascia sinistra. Ndour e Njie sembrano aver superato i problemi accusati durante gli impegni con le rispettive nazionali, ma restano in ballottaggio con Brescianini e Gnonto.

In mediana, invece, Oulai dovrebbe essere nuovamente preferito a Fagioli. Verso la conferma anche Gonçalves, chiamato ad agire insieme a Mastantuono alle spalle di Pellegrino. Lo scrive Tuttosport