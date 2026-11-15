I rapporti tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara alla Roma sarebbero stati più complicati di quanto emerso pubblicamente. Una convivenza progressivamente deteriorata, culminata con l’addio del direttore sportivo a maggio, dopo una stagione segnata anche dalla rottura tra l’allenatore e Claudio Ranieri.

A riportare l’attenzione sulle tensioni interne all’ambiente giallorosso è Walter Sabatini, che in un’intervista a Il Giorno ha raccontato un retroscena piuttosto pesante sul rapporto tra Gasperini e Massara. Secondo l’ex direttore sportivo, durante la scorsa stagione ci sarebbe stato anche un episodio dai contorni particolarmente accesi:

“Gasperini è bravissimo, ma è diverso da come appare. La scorsa stagione ha spintonato Massara davanti alla squadra: lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Se lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni”.

Parole forti, che restituiscono il clima di tensione che avrebbe accompagnato il rapporto tra i due. Massara, dopo la separazione dalla Roma, si è trasferito alla Juventus a luglio.