Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Dalla Spagna, la Fiorentina ci prova per Alaba: il Real accetta, lui rifiuta

calciomercato

Dalla Spagna, la Fiorentina ci prova per Alaba: il Real accetta, lui rifiuta

Dalla Spagna, la Fiorentina ci prova per Alaba: il Real accetta, lui rifiuta - immagine 1
Classe '92, contratto in scadenza tra un anno
Redazione VN

Notizia che non passa inosservata quella rilanciata dal portale iberico DefensaCentral. La Fiorentina ha fatto un approccio concreto per David Alaba, difensore austriaco classe 1992 del Real Madrid.

Visto il contratto in scadenza tra un anno e con Comuzzo attenzionato dall'Arabia Saudita, il club viola ha formulato un'offerta che la società spagnola ha accettato, dando così il via libera al trasferimento. Il Real Madrid ha già deciso che non rinnoverà il contratto di Alaba, dunque la proposta della Fiorentina avrebbe consentito di massimizzare gli ultimi mesi di accordo da un punto di vista economico.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Nonostante da parte delle merengues ci fosse piena disponibilità a trattare, Alaba ha però rifiutato il biennale messo sul piatto dalla Fiorentina, facendo così sfumare l'affare.

Leggi anche
Romano conferma: “Lindelof, l’affare procede. Lui è attratto dall’Italia”
Ioannidis saluta il Panathinaikos per 20 milioni. Il greco serve “un assist” al Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA