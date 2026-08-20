Ospite al Pentasport di Radio Bruno, Oreste Cinquini ha commentato le ultime vicende di casa viola
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Intervenuto al Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Oreste Cinquini ha commentato le ultime mosse di mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole:
"L'arrivo di Pellegrino allontana chiaramente Kean: è evidente che i due non possano coesistere. In questo momento Kean è il miglior attaccante italiano e il Como intende prenderlo anche per una questione di liste. Con l'innesto di Pellegrino, la Fiorentina cambia totalmente la propria idea tattica: adesso serviranno esterni puri, capaci di andare sul fondo e pennellare cross in mezzo".
Ndour?"È un profilo di grande prospettiva, dotato di ottima tecnica e grande fisicità: parliamo di un giocatore fondamentale per il futuro viola. Adesso Paratici dovrà essere bravo a snellire la rosa. Su Dodò dico che ha atteggiamenti che non mi piacciono, pur ritenendolo un buon calciatore; ed è proprio a causa di questi suoi comportamenti se non viene preso in considerazione dalle grandi squadre italiane. Grosso deve essere messo nelle condizioni ideali per lavorare: non serve un organico extra-large, bensì una rosa competitiva. Nello spogliatoio c'è bisogno di cambiare aria".
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