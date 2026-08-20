Servirà una gestione ferrea delle uscite nelle ultime battute del calciomercato in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato questa mattina da La Repubblica, all'interno del Viola Park il mantra è chiaro: "Se arriveranno le giuste offerte ascolteremo proposte per tutti". Eccezione fatta per Ndour, ritenuto incedibile, l'intera vecchia guardia si trova sul mercato, a partire da Moise Kean, per il quale la società viola parte da una valutazione base non inferiore ai 40-45 milioni di euro.

La linea su Dodò e Fortini

Il ds Paratici ha stabilito una linea ben precisa per non svalutare il parco giocatori e non cedere a saldi di fine stagione. Un approccio molto rigoroso che sta trovando riscontro pratico nella gestione di Dodò, finito nel mirino del Nottingham Forest per una cessione a titolo definitivo; tuttavia, nonostante il contratto del brasiliano scada nel 2027, la società non scenderà sotto i 10 milioni di euro. Stessa rigidità emersa per Fortini, con i viola che hanno respinto la proposta dell'Hull City da 9 milioni per chiudere invece con il Torino in prestito con diritto di riscatto, previo rinnovo del contratto.

Le valutazioni per difesa e centrocampo

Parallelamente restano vive altre situazioni in uscita tra difesa e centrocampo. Per la retroguardia si registra un sondaggio del Milan per Pongracic, che la Fiorentina valuta circa 15 milioni di euro. A metà campo la figura di Fagioli ha una quotazione di 30 milioni e la sua eventuale partenza diventerebbe il tassello decisivo per liberare spazio a nuove entrate.

Il rebus entrate e il ritorno di Torreira

L'eventuale cessione di una pedina a centrocampo riaprirebbe infatti la strada al ritorno di Lucas Torreira, attualmente ai margini del progetto Galatasaray e desideroso di vestire di nuovo la maglia viola. Più in generale, le risorse incassate da queste operazioni saranno fondamentali per finanziare la linea d'attacco e accontentare il tecnico Grosso, che ha indicato l'acquisto di un nuovo esterno offensivo come la vera priorità della rosa.