VIDEO - Valdepenas: "Ho tenuto la maglia del debutto viola, sono affezionato"
Il noto giornalista Ernesto Poesio è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
Su Ndour c'è un pensiero relativo al 50% del PSG, anche per questo viene ritenuto incedibile per la Fiorentina. In caso di una crescita ulteriore, le offerte che arriveranno saranno sempre più alte. Nel calcio di oggi diventa difficile ritenere un giocatore incedibile, oramai è tutto in movimento. Kean per me è un altro da non cedere, è talmente particolare nel campionato di Serie A un calciatore così che lo terrei sempre. È sul podio dei migliori tre attaccanti in Italia, ti risolve le partite da solo. Serve una grande gestione, molta attenzione e delicatezza. Vorrei vedere Kean sotto la gestione di Paratici almeno un anno.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
VN - Centrocampo: serve cedere, poi l’assalto a Thorstvedt. E Torreira…
Esclusive
Paratici tratta una vecchia conoscenza di Gudmundsson: chi è il velocista Poku
Calciomercato
Romano: "Sorpasso della Fiorentina sul Sunderland per Poku"
Radio e tv
Bocci: "Poku può spaccare le partite. Manca ancora un altro esterno"
Calciomercato
VN - Fiorentina-Sassuolo, contatti per Pinamonti: come lo vede Grosso in viola
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti