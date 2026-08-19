È fatta per Niccolò Fortini al Torino: i granata hanno chiuso per un'operazione che ricalca, almeno nella formula, quella già ufficializzata per Pietro Comuzzo. Non però nelle cifre: vediamo allora quanto la Fiorentina potrebbe incassare se entrambi i diritti di riscatto venissero attivati alla fine della stagione 2026/27.

Comuzzo

Fortini e il totale

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Per Comuzzo è stato impostato un diritto di opzione chese il Torino deciderà di tenere il difensore friulano.Fortini invece sempre prestito oneroso che col riscatto arriva a. La matematica è semplice, anche se non precisissima:. C'è da considerare, però, che il Torino non esercita molto spesso i propri diritti di riscatto, e che quello per Comuzzo lo tramuterebbe nel secondo acquisto più costoso dell'intera storia granata, dietro solo a Simone Verdi.