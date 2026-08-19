Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?

Niccolò Fortini è pronto a seguire Pietro Comuzzo, ovvero a lasciare la Fiorentina per trasferirsi al Torino. L'operazione ha raggiunto la fumata bianca e le due società sono pronte a formalizzare il trasferimento. Prima però mancava un passaggio, ovvero il rinnovo dell'esterno classe 2006.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha prima blindato il futuro in viola di Fortini rinnovando il contratto -in scadenza a giugno 2027- fino al 2030, per poi dare il via libera al passaggio in prestito al club granata, destinazione che ha sempre rappresentato la sua priorità a scapito delle altre (Hull City e non solo).

Fortini andrà al Torino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Cifra complessiva del pacchetto attorno ai 10 milioni di euro, inserita anche una percentuale a favore della Fiorentina sulla futura rivendita del calciatore.