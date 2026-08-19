In vista della sfida contro la Roma Fabio Grosso spera di recuperare quattro giocatori

Giovanni Zecchi
borja mista

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Buone notizie dal Viola Park in vista della prima gara di campionato contro la Roma, in programma lunedì 24 alle ore 20:45. Joao Mario e Jimenez tornano ad allenarsi in gruppo. Atta, invece, si allena ancora a parte ma le sue condizioni non preoccupano e c'è ottimismo nel vederlo titolare all'Olimpico.

A parte lavora anche Mandragora, ma il recupero procede a rilento. Nei prossimi giorni verrà valutato.

Jimenez

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