In vista della sfida contro la Roma Fabio Grosso spera di recuperare quattro giocatori
VIDEO - Valdepenas: "In Serie A giocatori forti. Devo ringraziare Borja"
Buone notizie dal Viola Park in vista della prima gara di campionato contro la Roma, in programma lunedì 24 alle ore 20:45. Joao Mario e Jimenez tornano ad allenarsi in gruppo. Atta, invece, si allena ancora a parte ma le sue condizioni non preoccupano e c'è ottimismo nel vederlo titolare all'Olimpico.
A parte lavora anche Mandragora, ma il recupero procede a rilento. Nei prossimi giorni verrà valutato.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
VN - Centrocampo: serve cedere, poi l’assalto a Thorstvedt. E Torreira…
Calciomercato
Romano: "Sorpasso della Fiorentina sul Sunderland per Poku"
Calciomercato
VN - Fiorentina-Sassuolo, contatti per Pinamonti: come lo vede Grosso in viola
Esclusive
Paratici tratta una vecchia conoscenza di Gudmundsson: chi è il velocista Poku
Radio e tv
Radio Bruno: "Per la Fiorentina nessuno è incedibile. Ma c'è un'eccezione"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti