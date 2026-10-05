M’Bala Nzola, attaccante di proprietà della Fiorentina, è stato protagonista al debutto con il Cagliari, contribuendo alla conquista del Trofeo de Vallecas contro il Rayo Vallecano a Madrid. Entrato nella ripresa, l’angolano ha dato una svolta alla partita e segnato il gol dell’1-1 su assist di Sugamele, rispondendo al vantaggio spagnolo firmato nel primo tempo da Álvaro García.

Il Cagliari di Fabio Pisacane, privo di diversi giocatori convocati dalle Nazionali, ha poi conquistato il trofeo ai rigori, con Elia Caprile decisivo e Zé Pedro autore del tiro conclusivo, per il 6-5 finale. L’impatto di Nzola ha offerto al tecnico un’indicazione positiva sulle alternative offensive, mentre la rimonta ha confermato carattere e profondità della rosa rossoblù.

La vittoria aiuta a mantenere alto l’entusiasmo di una squadra salita al quarto posto in Serie A, ma resta l’incognita della sosta: le due settimane senza campionato potrebbero interrompere il ritmo e le certezze costruite nelle prime giornate. La pausa consente di recuperare gli infortunati e perfezionare i meccanismi tattici, mentre gli impegni dei nazionali comportano stanchezza e rischi fisici, costringendo Pisacane a lavorare con un gruppo ridotto.