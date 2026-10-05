"Anche Gaetano era un giocatore di qualità, ma è stata la Fiorentina a rafforzarne l'immagine"
Valentin Eysseric, ex giocatore della Fiorentina, è stato intervistato dal sito GianlucaDimarzio.com. Ecco le sue parole su Castrovilli:
"Quando giocavamo insieme, sentivo tante persone dire che fosse un giocatore da Juve, Milan, Inter e grandi squadre. In realtà, era soprattutto la società a spingere per accrescere la sua reputazione. Anche Gaetano era un giocatore di qualità, ma è stata la Fiorentina a rafforzarne l'immagine. Parlo proprio della società viola: quando arrivò, lo facevano passare per un fenomeno, uno capace di farti vincere le partite. Ma per me non era così. Aveva qualità ed era fisicamente forte, però ha avuto troppi problemi e troppi infortuni. Spero che trovi una squadra più piccola, dove possa giocare con continuità, tornare protagonista e continuare a fare ciò che ama"
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