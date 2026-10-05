Dalla Spagna, nel mentre, continuano a rimbalzare le voci di un interesse viola
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Nei vari retroscena di mercato, il nome di Hojbjerg è finito più volte nell'orbita Fiorentina. Mediano, di carisma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport mesi fa, sarebbe stato il profilo chiesto da Fabio Grosso per il centrocampo viola.
"Il Matic" della situazione per capirsi. Uno dei motivi che ha portato la rottura tra l'ex Sassuolo e il ds viola Fabio Paratisi. Secondo sempre la "Rosea", il centrocampista del Marsiglia sarebbe finito nel mirino della Juventus che lo vorrebbe per sostituire l'infortunato Locatelli.
Dalla Spagna, nel mentre, continuano a rimbalzare le voci di un interesse viola. (L'INTERESSE)
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