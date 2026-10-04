Pierre-Emile Hojbjerg potrebbe essere uno dei nomi da seguire nella prossima sessione di mercato. La Fiorentina sembra essere alla finestra
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La Fiorentina guarda all’esperienza per rimpolpare il centrocampo. Negli ultimi giorni è emerso il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese del Marsiglia che potrebbe cambiare maglia nella sessione invernale.
Il club francese sarebbe infatti disposto a valutare la partenza del classe 1995 a gennaio, nonostante un contratto valido fino al giugno 2028. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Gol, tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Fiorentina, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche per dare maggiore solidità alla mediana.
La concorrenza, non manca. Sul centrocampista danese ci sarebbero infatti anche il Siviglia e soprattutto la Juventus, altro club alla ricerca di soluzioni per il centrocampo. Vedremo nei prossimi mesi come si evolverà la situazione.
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