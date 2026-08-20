Il Mattino: Lucca sul mercato, piace a Lazio e Fiorentina. Il Napoli sonda Kean ma la pista è fredda (Como in vantaggio).
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Come riportato da Il Mattino, l'avventura di Lorenzo Lucca al Napoli sembra ormai giunta al capolinea, con il centravanti azzurro ufficialmente inserito nella lista dei cedibili. Sulle sue tracce si registra l'interesse di Lazio e Fiorentina, entrambe a caccia di un rinforzo per completare il rispettivo reparto d'attacco, anche se per il momento nessuna delle due società ha formalizzato un'offerta concreta.
La cessione del calciatore potrebbe tuttavia intrecciarsi con il mercato in entrata dei partenopei, interessati al profilo di Moise Kean. Il Napoli ha infatti effettuato un primo sondaggio esplorativo contattando Fabio Paratici per raccogliere informazioni sulla punta della Fiorentina, ma la pista resta al momento fredda: sul giocatore appare infatti in netto vantaggio il Como, motivo per cui l'ipotesi Kean rimane una possibilità da monitorare senza che vi sia ancora una trattativa avanzata.
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