Sandro Sabatini, noto giornalista, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole sulla gestione di Fabio Paratici:

La gestione di Paratici delle situazioni legate a Kean e Fagioli comincia a lasciarmi qualche dubbio. Se Kean dovesse partire adesso, sarebbe troppo tardi? Dipende tutto da chi arriverebbe per sostituirlo. La Fiorentina ha già Pellegrino , ma se cedi Kean e al suo posto prendi Lucca , che magari potrebbe anche fare molto bene, rischi comunque di raffreddare un po’ l’entusiasmo

Mi è arrivata voce che Lucas Torreira potrebbe tornare alla Fiorentina in caso di partenza di Fagioli. Lasciar andare un giocatore che ha avuto un ruolo determinante nella salvezza, visto che la crescita del suo rendimento è coincisa con quella della Fiorentina, mi sembrerebbe una scelta difficile da comprendere. Per fare spazio e puntare su Oulai? Se dovessi decidere oggi tra i due, sceglierei Fagioli. Poi Paratici e Grosso faranno le loro valutazioni