"Non è facile, di nomi ce ne sono tantissimi, conosco tutti i difensori centrali degli ultimi due anni e non è così semplice"

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK CONFERENZA STAMPA DEL NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA FRANCO MASTANTUONO

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Cesc Frabegas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l'Udinese. L'allenatore spagnolo ha deviato così il discorso su Moise Kean:

Kean? Un difensore centrale forte che abbiamo preso è Chalobah. Non è facile, di nomi ce ne sono tantissimi, conosco tutti i difensori centrali degli ultimi due anni e non è così semplice. Abbiamo tanti giocatori qua che non si sa se andranno via. Non lo auguro a nessuno perché cambia sempre tutto.

E se non arriva nessuno entro la partita?

Come andiamo in Serie A o i Champions? 4 italiani e posti che mancano e vanno coperti. Alla fine andiamo tranquilli, abbiamo il nostro piano e non dobbiamo farci distrarre dall'attaccante se arriverà o meno contro l'Udinese.
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