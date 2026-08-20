Sarà Andrea Pinamonti il sostituto di Moise Kean?
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Il futuro di Moise Kean rimane un rebus, con Fabio Paratici in attesa di capire se il Como rilancerà per l'attaccante della Fiorentina e di quanto. Nel caso di cifre che si avvicinano ai 45 milioni, l'ex Juventus potrà lasciare Firenze.
Nel mentre, la squadra mercato viola ha individuato in Andrea Pinamonti il sostituito ideale di Moise Kean. A Grosso piace davvero tanto e nel dicembre del 2025, dopo il 2-2 a San Siro contro il Milan, lo elogiò a DAZN con queste parole:
Andrea per me è un giocatore fortissimo, gli ho fatto i complimenti perché sul gol fa una giocata di altissimo livello. Le partite per una squadra che arriva da sotto tante volte sono difficili e dispendiose, vanno a offuscare un po' le sue doti ma per ha un potenziale enorme, anche inespresso
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