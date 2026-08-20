Riccardo Galli e le sue parole al Pentasport

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK CONFERENZA STAMPA DEL NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA FRANCO MASTANTUONO

VIDEO - Mastantuono: "Ho scelto Firenze per un motivo. Ecco cosa voglio fare"

Riccardo Galli ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno per esprimersi circa il mercato viola finora. Ecco le sue parole:

La partita di Roma sarà decisiva per la trattativa di Kean. Ora è difficile trovare uno al pari suo. Retegui è andato in Arabia quindi l'abbiamo perso un po' tutti. C'è sempre un risvolto psicologico da tenere d'occhio. Il Como fa la Champions League, ma il fatto che ancora non abbia fatto l'offerta decisiva, mi fa pensare che Kean possa restare un giocatore della Fiorentina.

Entrate, uscite e... "incedibili"

Poku non lo si prende con la formula netta, per essere un po' più ammortizzati. Ndour è l'unico incedibile per la Fiorentina, su questo giocatore sono stati fatti molti ragionamenti. Dodo va via ma porta una cifra da giocatore normale. Serve anche un'alternativa a Valdepenas
Cher Ndour

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