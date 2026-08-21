Sulle pagine del Corriere Fiorentino si tratteggia la situazione di Moise Kean, sempre più in orbita Como con una seconda offerta pronta dai lariani. Perché dopo la prima offerta respinta, il DS Ludi ha intenzione di provarci ancora per l'attaccante della Nazionale. La richiesta viola non si sposta da quota 40 milioni e c'è grande attesa per capire se davvero ci si spingerà su quella cifra, cosa che sembra a questo punto davvero possibile.

Due punti chiave

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Ma Paratici ha intenzione di mettere in chiaro due cose: in primis quanto sarà davvero l'offerta, poi quale sarà la formula., tenendo per bonus o percentuali una piccola parte da ricavare in futuro. In sostanza, ok alla formula particolare ma servono almeno due certezze. Tradotto: incasso subito e con certezza (no a prestito con diritto) ed eventualmente prima rata più corposa. Intanto si attende il rilancio, ma evidentemente non basta soltanto avvicinarsi ai famigerati 40 milioni.