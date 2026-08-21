Paratici ha intenzione di cedere a centrocampo. Fagioli può partire, occhio a una possibile rivoluzione
Un finale di mercato decisamente da cardiopalma per il centrocampo della Fiorentina. Tutto ruota anche attorno alle cessioni in questa fase di trattative, partendo dalle uscite. Da valutare - scrive il Corriere dello Sport - c'è in primis la posizione di Nicolò Fagioli. Il piacentino non sembra così convinto di rimanere in viola e l'idea di giocare in Premier League lo stuzzica. Insieme a lui sono da definire anche Brescianini e Fabbian, con due situazioni ad oggi da monitorare da vicino.
Due "pallini"In caso di partenza occhio ai nomi possibili. L'idea è quella di tornare all'attacco con il Sassuolo per Thorstvedt, obiettivo da inizio mercato, ma non solo: la suggestione Torreira (che si è auto-offerto) resta viva, con possibile prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray. È indubbio, l'uruguaiano farebbe al caso di Grosso ma al momento non è una priorità. Saranno giorni molto caldi in mediana.
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