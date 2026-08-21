Un finale di mercato decisamente da cardiopalma per il centrocampo della Fiorentina. Tutto ruota anche attorno alle cessioni in questa fase di trattative, partendo dalle uscite. Da valutare - scrive il Corriere dello Sport - c'è in primis la posizione di Nicolò Fagioli. Il piacentino non sembra così convinto di rimanere in viola e l'idea di giocare in Premier League lo stuzzica. Insieme a lui sono da definire anche Brescianini e Fabbian, con due situazioni ad oggi da monitorare da vicino.

Due "pallini"

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In caso di partenza occhio ai nomi possibili. L'idea è quella di tornare all'attacco con il Sassuolo per, obiettivo da inizio mercato, ma non solo: la suggestione(che si è auto-offerto) resta viva, con possibile prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray. È indubbio, l'uruguaiano farebbe al caso di Grosso ma al momento non è una priorità. Saranno giorni molto caldi in mediana.