l futuro di Ange-Yoan Bonny potrebbe intrecciarsi con quello della Fiorentina. Come riportato da Tuttosport, l'attaccante dell'Inter sarebbe finito nel mirino di alcuni club stranieri ma anche della società viola, che lo considera una possibile alternativa a Moise Kean qualora dovesse arrivare un'offerta importante per il centravanti azzurro. Bonny non è formalmente sul mercato, ma davanti a una proposta da almeno 40 milioni di euro i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione la cessione.

Un'eventuale partenza del francese permetterebbe poi all'Inter di finanziare un nuovo colpo offensivo, con l'obiettivo di inserire un giocatore capace di partire da sinistra e garantire caratteristiche differenti. Tra i profili proposti ci sarebbe Gabriel Martinelli dell'Arsenal, valutato oltre 40 milioni, mentre restano sullo sfondo anche Zirkzee e Chiesa. Per la Fiorentina, invece, il nome da tenere d'occhio è soprattutto quello di Bonny, legato inevitabilmente agli sviluppi sul futuro di Kean.