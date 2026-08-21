Ufficiale il passaggio di Niccolò Fortini dalla Fiorentina al Torino: prestito oneroso con opzione per l’acquisto definitivo.

Redazione VN
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Adesso è ufficiale: Niccolò Fortini lascia la Fiorentina e passa al Torino. Il club granata ha annunciato l'acquisto del classe 2006 a titolo oneroso e temporaneo, con opzione per l'acquisto definitivo. Si chiude così, almeno per il momento, l'esperienza in viola del laterale cresciuto nel settore giovanile gigliato. Qui sotto il comunicato

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Fortini.
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