Ufficiale il passaggio di Niccolò Fortini dalla Fiorentina al Torino: prestito oneroso con opzione per l’acquisto definitivo.
VIDEO - Mastantuono: "Io a giocare in spiaggia? Una cosa normale. Ringrazio i tifosi"
Adesso è ufficiale: Niccolò Fortini lascia la Fiorentina e passa al Torino. Il club granata ha annunciato l'acquisto del classe 2006 a titolo oneroso e temporaneo, con opzione per l'acquisto definitivo. Si chiude così, almeno per il momento, l'esperienza in viola del laterale cresciuto nel settore giovanile gigliato. Qui sotto il comunicato
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Fortini.
Caricamento post Instagram...
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Facciamo giocare e divertire questi ragazzi... e Firenze s'innamorerà
Rassegna stampa
CorFio: Como, sì al rilancio per Kean. Ma la Fiorentina pone due paletti
Rassegna stampa
Corsport: "Occhio alla rivoluzione in mediana. Tre addii e due tormentoni"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Poku, distanza sulla formula. Due nomi in attacco per il dopo Kean"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti