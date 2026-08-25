VIDEO - Grosso: "Sapevo delle difficoltà. Prenderemo spunto e miglioreremo"

Durante la live mercato dal canale youtube di Fabrizio Romano, si è parlato anche di Albert Gudmundsson. Il trequartista islandese, dopo un'estate da titolare fisso, ieri è rimasto per 90' in panchina e l'ipotesi di una cessione torna d'attualità.

Matteo Moretto ha detto: "Bisogna stare attenti in questi ultimi giorni di mercato al futuro di Gudmundsson, perché qualora dovessero arrivare delle proposte interessanti, la Fiorentina potrebbe anche valutarle, quindi insomma capiamo quale potrà essere il mercato intorno a Gudmundsson".

Va da sè che se davvero la Fiorentina cedesse Gudmundsson in un ruolo (quello di esterni/trequartisti) in cui è già carente, sarebbe a quel punto necessario un massiccio intervento anche in entrata con almeno 2 se non 3 innesti. Situazione da monitorare.