Il Modena di Galloppa si fa avanti per Croci. Ma la Fiorentina ha in testa un percorso diverso
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Sirene di mercato anche per Federico Croci, il baby attaccante della Fiorentina che contro il Benevento ha esordito in prima squadra (stabilendo un record). Su di lui ci sarebbe l'interesse del Modena che avrebbe già sondato la Fiorentina proponendo un trasferimento in prestito del classe 2010. Questa la versione di tuttomercatoweb.
Lo zampino di GalloppaIl Modena è allenato da Daniele Galloppa che nella scorsa stagione ha avuto modo di conoscere da vicino Federico Croci, aggregato in alcune occasioni alla Primavera viola. L'idea sarebbe nata proprio da una sua richiesta. La Fiorentina però fa muro perchè non vuole far partire il ragazzo. Il progetto intorno a Croci prevede una stagione da disputare in Primavera alla corte di Andreazzoli con la possibilità di essere aggregato alla prima squadra di Grosso.
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