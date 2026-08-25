Arrivano le parole del presidente della Fiorentina rivolte ai tifosi in occasione dell'evento in Piazza Santa Maria Novella
VIDEO VN - Commisso e Ferrari in mezzo ai tifosi per il corteo del Centenario!
Arrivano le parole del presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, rivolte ai tifosi viola in occasione dell'evento in Piazza Santa Maria Novella:
Sono orgoglioso dei nostri tifosi che per me rappresentano un punto fondamentale della nostra Fiorentina. Sappiamo che questo è un club storico, siamo tutti innamorati della Fiorentina, vogliamo lottare per i nostri tifosi. Vi ringrazio per essere intervenuti qui stasera, sempre forza Fiorentina.
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