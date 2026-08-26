La Fiorentina si prepara a un’ultima settimana di mercato particolarmente complicata, dopo il pesante esordio in campionato contro la Roma. Il nodo principale riguarda Moise Kean: il Como ha presentato un’offerta da 40 milioni di euro, composta da 35 milioni di parte fissa, 5 di bonus e una possibile percentuale sulla futura rivendita. Il club viola deve ora decidere se trattenere l’attaccante oppure cederlo dopo aver individuato un sostituto.

Intanto è sfumato Ernest Poku, che ha scelto il Besiktas dopo che il club turco ha inserito l’obbligo di riscatto. L’olandese del Bayer Leverkusen sembrava ormai vicino alla Fiorentina, che dovrà quindi tornare sul mercato per trovare l’esterno offensivo richiesto da Fabio Grosso. Tra i profili nuovamente valutati c’è Johan Bakayoko del Lipsia.

La Fiorentina vuole evitare che la partenza di Kean riduca il valore della rosa, ma al momento nessuna delle alternative sembra avere le caratteristiche ideali. Sono stati valutati Beto — seguito anche dal Como in caso di mancato accordo per Kean — Icardi, Bonny. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva: dopo l’esclusione dall’undici titolare contro la Roma, il club spera di presentarsi alla sfida con il Frosinone con un reparto offensivo finalmente definito, con o senza Kean. Lo scrive il Corriere Fiorentino.