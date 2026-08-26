Il Como ha rilanciato per Moise Kean, passando dalla prima offerta da 30 milioni di euro — 25 milioni più 5 di bonus — agli attuali 40 milioni più 2 di bonus. La proposta risponde alla valutazione della Fiorentina, che chiede almeno 40 milioni, ma prima di autorizzare la cessione Fabio Paratici vuole assicurarsi un sostituto adeguato. Una risposta potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Il club lariano ha già raggiunto un’intesa con l’agente di Kean per un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione. Alla Fiorentina l’attaccante ne percepisce 4,5 ed è il calciatore più pagato della rosa. Il giocatore, entrato soltanto nella ripresa contro la Roma, avrebbe manifestato il desiderio di trasferirsi al Como per disputare la Champions League.

La dirigenza viola cerca un centravanti con un peso specifico pari a quello di Kean. Il profilo più gradito è Emanuel Emegha, attaccante olandese di 23 anni di proprietà del Chelsea e reduce da una stagione allo Strasburgo. La Fiorentina sta però valutando attentamente le sue condizioni dopo l’infortunio che gli ha impedito di partecipare al Mondiale. L’alternativa è Beto dell’Everton: il portoghese, 28 anni, conosce già la Serie A grazie alle due stagioni trascorse all’Udinese. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.