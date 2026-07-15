Nazione: “Non solo Valdepenas, accordo raggiunto per Oso. Ruggeri vuole l’Italia”

La difesa della Fiorentina ha già cambiato pelle in modo radicale rispetto alla scorsa stagione. Infatti dopo Dragusin, Viery e Alex Jimenez la dirigenza viola è vicinissima a chiudere quello che si preannuncia come un vero e proprio "botto di mercato". Si tratta di Victor Valdepenas , talentuoso classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid. Nato come entrale, ma capace di agire come terzino su entrambe le fasce (soprattutto sulla sinistra), lo spagnolo rappresenta il quinto movimento in entrata di questa sessione.

L'operazione per portare Valdepenas a Firenze è impostata su basi precise, ricalcando la formula che ha portato Nico Paz al Como. La Fiorentina sborserà 8 milioni di euro per il cartellino, ma il Real Madrid manterrà un controllo importante sul futuro del giocatore: i Blancos si assicureranno infatti il 50% sulla futura rivendita , inserendo inoltre nel contratto una clausola rescissoria monstre da 60 milioni di euro .

Non solo Valdepenas: gli altri obiettivi in difesa

La rivoluzione del reparto arretrato non si fermerà al solo classe 2006. Secondo La Nazione, la Fiorentina ha virtualmente in pugno anche Oso del Siviglia, per il quale esiste già un accordo formale sulla base di 12 milioni di euro. Sullo sfondo rimane calda anche la pista che porta in casa Atletico Madrid: arrivano conferme su Ruggeri terzino che i Colchoneros hanno valorizzato nell'ultima stagione e che, secondo il quotidiano, sarebbe molto tentato da un ritorno nel campionato italiano. La difesa viola è pronta a cambiare volto in modo ancora più radicale.