Repubblica: “De Gea resta viola. Hanno pesato due riflessioni sul portiere”

Vince la continuità

Lo spagnolo si è presentato in ritiro molto carico e motivato ed è vero che costerà qualcosa come 12 milioni lordi in due stagioni (e farà 36 anni), ma l'estremo difensore sa garantire assoluta affidabilità. Prendere un portiere forte costa e ritrovarne uno come l'ex United non è certo facile. Lo spagnolo resta dunque il principale riferimento fra i pali, in attesa della crescita di Martinelli.