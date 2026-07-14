David De Gea resta alla Fiorentina anche per la prossima stagione. Una buona notizia per i viola, che potranno contare ancora su un portiere di grande spessore nella stagione del rilancio. Ma cosa ha portato a questa scelta? Lo spiega oggi Repubblica, che racconta di come Paratici abbia fatto alcune riflessioni sul portiere.
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Repubblica: “De Gea resta viola. Hanno pesato due riflessioni sul portiere”
David De Gea non si muove. Ecco cosa c'è dietro la scelta di confermare fra i pali il portiere spagnolo della Fiorentina.
Vince la continuità—
Lo spagnolo si è presentato in ritiro molto carico e motivato ed è vero che costerà qualcosa come 12 milioni lordi in due stagioni (e farà 36 anni), ma l'estremo difensore sa garantire assoluta affidabilità. Prendere un portiere forte costa e ritrovarne uno come l'ex United non è certo facile. Lo spagnolo resta dunque il principale riferimento fra i pali, in attesa della crescita di Martinelli.
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