VN – La Fiorentina cambia idea: De Gea verso la permanenza!

De Gea verso la permanenza a Firenze e alla Fiorentina

David De Gea rimane alla Fiorentina. Questa la grande novità sul fronte portiere, con Fabio Grosso che è pronto a ripartire dal portiere spagnolo.

L'ingaggio pesante (3 milioni) e l'età anagrafica avanzata (va per i 36 anni) avevano messo parecchi dubbi sulla permanenza di De Gea a Firenze, ma con la partenza del ritiro, Fabio Paratici ha deciso di continuare a puntare su di lui.