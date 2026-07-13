David De Gea rimane alla Fiorentina. Questa la grande novità sul fronte portiere, con Fabio Grosso che è pronto a ripartire dal portiere spagnolo.
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VN – La Fiorentina cambia idea: De Gea verso la permanenza!
De Gea verso la permanenza a Firenze e alla Fiorentina
L'ingaggio pesante (3 milioni) e l'età anagrafica avanzata (va per i 36 anni) avevano messo parecchi dubbi sulla permanenza di De Gea a Firenze, ma con la partenza del ritiro, Fabio Paratici ha deciso di continuare a puntare su di lui.
Già la settimana scorsa la presenza del portiere nelle foto per il lancio della nuova maglia aveva dato un input importante, ora c'è la conferma. Una scelta per dare continuità al capitano e sicurezza al reparto arretrato.
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