Fazzini al Cagliari, ci siamo: visite a Villa Stuart. I dettagli dell’operazione

Jacopo Fazzini è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche con il Cagliari: il video di Di Marzio e le cifre del riscatto

La trattativa per il trasferimento di Jacopo Fazzini al Cagliari è ormai giunta alle battute finali. Pochi istanti fa, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha pubblicato sul proprio profilo X il video dell'arrivo del centrocampista ex Empoli presso la clinica Villa Stuart a Roma, dove il giocatore sta effettuando le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

L'operazione

L'operazione con la Fiorentina è stata definita nei minimi dettagli sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Per l'ex centrocampista dell'Empoli si tratta dell'inizio ufficiale di una nuova avventura in terra sarda, arrivata grazie a un vero e proprio scatto del club rossoblù. Il Cagliari è stato infatti capace di piazzare il sorpasso decisivo sul Parma, che sembrava in netto vantaggio, convincendo il classe 2003 grazie a maggiori garanzie sul piano del progetto tecnico. Dopo le visite e l'idoneità sportiva, arriverà l'annuncio ufficiale.