VN – Sondaggi del Bournemouth per Comuzzo: la volontà della Fiorentina

Con l'arrivo di Viery e Dragusin la Fiorentina ha la necessità di sfoltire il reparto difensivo. Pietro Comuzzo è il primo indiziato a lasciare il club viola. Su di lui ci sono diverse squadre di Serie A: come vi avevamo anticipatoTorino, Bologna, Sassuolo, Cagliari, Udinese e Lazio hanno sondato il classe 2005.