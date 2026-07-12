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VN – Sondaggi del Bournemouth per Comuzzo: la volontà della Fiorentina

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Il Bournemouth ha messo gli occhi su Pietro Comuzzo, ma la Fiorentina ha altre intenzioni per il classe 2005
Nicolò Schira

Con l'arrivo di Viery e Dragusin la Fiorentina ha la necessità di sfoltire il reparto difensivo. Pietro Comuzzo è il primo indiziato a lasciare il club viola. Su di lui ci sono diverse squadre di Serie A: come vi avevamo anticipatoTorino, Bologna, Sassuolo, Cagliari, Udinese e Lazio hanno sondato il classe 2005.

Ma le qualità del difensore sono apprezzate anche all'estero. Il Bournemouth infatti si è fatto avanti con la Fiorentina attraverso primi sondaggi. Tuttavia, il club viola preferirebbe che Comuzzo restasse in Italia, magari con una soluzione in prestito.

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