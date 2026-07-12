Con l'arrivo di Viery e Dragusin la Fiorentina ha la necessità di sfoltire il reparto difensivo. Pietro Comuzzo è il primo indiziato a lasciare il club viola. Su di lui ci sono diverse squadre di Serie A: come vi avevamo anticipatoTorino, Bologna, Sassuolo, Cagliari, Udinese e Lazio hanno sondato il classe 2005.
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VN – Sondaggi del Bournemouth per Comuzzo: la volontà della Fiorentina
Il Bournemouth ha messo gli occhi su Pietro Comuzzo, ma la Fiorentina ha altre intenzioni per il classe 2005
Ma le qualità del difensore sono apprezzate anche all'estero. Il Bournemouth infatti si è fatto avanti con la Fiorentina attraverso primi sondaggi. Tuttavia, il club viola preferirebbe che Comuzzo restasse in Italia, magari con una soluzione in prestito.
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