Nelle scorse settimane il nome di Marcos Leonardo era stato accostato alla Fiorentina. Secondo Espn, Paratici ed il Porto di Farioli seguivano il brasiliano. Nelle ultime ore però, sembra che l'Ajax abbia fatto passi in avanti per l'attaccante di Simone Inzaghi. L'Al-Hilal vuole cederlo, nonostante i buoni numeri, e proprio gli olandesi, secondo Sportitalia, sarebbero vicini al suo cartellino.
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Marcos Leonardo si avvicina all’Ajax. Lo aveva seguito anche la Fiorentina
Marcos Leonardo si prepara allo sbarco in Europa. Lo aveva seguito anche la Fiorentina
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