Dal Portogallo: “La Fiorentina sul bomber di Simone Inzaghi. C’è anche Farioli”

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di proprietà dell’Al-Hilal

Secondo quanto riportato dal media portoghese Maisfutebol, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di proprietà dell’Al-Hilal. Il giocatore sarebbe considerato cedibile dal club saudita e potrebbe diventare un nome interessante in questa fase di mercato.