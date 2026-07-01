Secondo quanto riportato dal media portoghese Maisfutebol, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di proprietà dell’Al-Hilal. Il giocatore sarebbe considerato cedibile dal club saudita e potrebbe diventare un nome interessante in questa fase di mercato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Dal Portogallo: “La Fiorentina sul bomber di Simone Inzaghi. C’è anche Farioli”
calciomercato
Dal Portogallo: “La Fiorentina sul bomber di Simone Inzaghi. C’è anche Farioli”
La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di proprietà dell’Al-Hilal
Sul centravanti ci sarebbe però anche il Porto, che sta cercando rinforzi per completare il reparto offensivo a disposizione di Francesco Farioli. Marcos Leonardo sarebbe uno dei profili più graditi alla società portoghese.
La Fiorentina resta alla finestra e, secondo il portale portoghese, avrebbe manifestato interesse per il giocatore. Al momento si tratta di una pista da monitorare, con il futuro dell’attaccante che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA