Nel post partita di Norvegia-Costa d’Avorio, gara valida per la Coppa del Mondo, Kristian Thorstvedt ha parlato in mixed zone anche del proprio futuro.
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Thorstvedt: “Fiorentina? Penso solo al Mondiale”. Poi gli chiedono di Firenze
Nel post partita di Norvegia-Costa d’Avorio, gara valida per la Coppa del Mondo, Kristian Thorstvedt ha parlato in mixed zone
Il centrocampista del Sassuolo, accostato alla Fiorentina in questi giorni di mercato, ha preferito non sbilanciarsi sull’interesse del club viola.
Alla domanda sulla Fiorentina, il norvegese ha risposto: “In questo momento penso soltanto al Mondiale. Quando tornerò vedremo cosa succederà. Sono ancora un calciatore del Sassuolo e sono concentrato esclusivamente sulla Coppa del Mondo”.
Poche parole anche su Firenze: “Se mi piace Firenze? Al momento preferisco non dire nulla”. Lo riporta Diretta.it.
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