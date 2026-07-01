La pista che porta al riscatto di Manor Solomon da parte della Fiorentina potrebbe non essere del tutto chiusa. Rispetto alle indiscrezioni che volevano l'israeliano tornare in Premier dopo il prestito per rimanerci, arriva però una possibile novità raccontata da Tuttosport.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Tuttosport: “Paratici ci prova: vuole lo sconto col Tottenham per Solomon”
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Tuttosport: “Paratici ci prova: vuole lo sconto col Tottenham per Solomon”
Per il riscatto di Solomon in viola potrebbe non essere del tutto chiusa la porta. Paratici proverà a ottenere uno sconto col Tottenham.
Ultimo tentativo—
Secondo il quotidiano, infatti, il DS viola cercherà di sfruttare la sua esperienza e i buoni rapporti con gli Spurs per strappare uno sconto rispetto ai 10 milioni chiesti dai londinesi. Un'operazione non facile, ma che permetterebbe alla Fiorentina di ritrovarsi in casa un elemento di qualità che già conosce la piazza dopo i sei mesi passati.
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