I piani di mercato dell'Inter per sostituire l'addio di Dumfries si concentrano principalmente su Anan Khalaili. La trattativa con l'Union Saint-Gilloise presenta un ostacolo economico preciso perché il club belga chiede ora 30 milioni di euro, con un aumento di 5 milioni rispetto alla valutazione iniziale dovuto alla clausola di rivendita del 15% a favore del Maccabi.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Inter, all-in per il post Dumfries. Occhi su un ex e due obiettivi viola”
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CorSport: “Inter, all-in per il post Dumfries. Occhi su un ex e due obiettivi viola”
Dopo il secco no per Palestra, l'Inter lavora per dare a Chivu il sostituto di Dumfries: i nomi si intersecano con la Fiorentina
I dirigenti milanesi guardano infatti a Michael Kayode, ex esterno destro della Fiorentina ora in forza al Brentford. Le attenzioni dei dirigenti si incrociano anche su obiettivi che interessano la formazione toscana per il presente. L'Inter osserva Rafik Belghali, laterale algerino del Verona che ha disputato una ottima stagione in Serie A. La società nerazzurra monitora anche Brooke Norton-Cuffy, sebbene l'interesse per il calciatore inglese registri un forte rallentamento rispetto ai contatti avviati nello scorso gennaio.
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